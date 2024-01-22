Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда — ЕК
09:20 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции оттуда. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью британской газете The Financial Times.
«Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам — членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран», — сказал он. Еврочиновник добавил, что предложения Еврокомиссии будут опубликованы «на этой неделе» и скорее всего «будут включать меры по защите отдельных стран» от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции из Украины.
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