Мужчина на Алтае задержан за попытку теракта на объекте Минобороны РФ
09:32 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель Алтайского края задержан за попытку поджога одного из объектов Министерства обороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.
«Задержан гражданин РФ 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в городе Барнауле. Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина инициативно через сеть Интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. В ходе общения он заявил о своей готовности совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона», — сообщили в ведомстве.
Установлено, что по указанию куратора запрещенного объединения он изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Министерства обороны РФ, отметили в УФСБ. При попытке совершения теракта мужчина был задержан.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).
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