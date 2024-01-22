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НОВОСТИ

Статистика отмечает рост числа россиян с диагнозом "ожирение"

10:20 22.01.2024 Источник: РБК

В 2022 году в России было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023» (сборник издается раз в два года). В 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году — 383 тыс.

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у 13,05 млн россиян, за два года до этого их было почти на миллион меньше — 12,07 млн. Из них сахарный диабет в 2022 году был 5,27 млн россиян, а ожирение у 2,17 млн.  РБК

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