0
0
187
НОВОСТИ

ЕС работает над планом военной помощи Киеву в 20 млрд евро — WSJ

10:32 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить киевским властям военную поддержку более чем на 20 млрд евро. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении проект документа.

«Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период либо позволит Украине добиться решающего прогресса либо серьезно подорвет ее [Украины] способность к сопротивлению», — приводит издание выдержку из документа.

Новое предложение предполагает создание фонда, который задействует 6,5 млрд евро из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, помимо этого, с 2024 по 2027 год в него будет зачисляться по 5 млрд евро. Новый фонд будет компенсировать странам ЕС их затраты на предоставление военной помощи киевским властям в том числе на закупки боеприпасов, беспилотников и средства противовоздушной обороны. Оставшаяся часть средств из фонда будет покрывать расходы на программы боевой подготовки для украинских войск. Инициатива предусматривает компенсацию до 7,5 млрд евро для стран ЕС в этом году.

Обсуждение нового плана помощи Украине, указывает издание, начнется в ближайшие дни, и, вероятно, станет одной из тем дискуссий на саммите ЕС 1 февраля. Вместе с тем, указывает издание, для принятия решения по новому плану потребуется несколько недель. Главным препятствием для реализации плана, отмечает газета, станет необходимость его единогласного одобрения всеми странами Евросоюза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 22.01.2024
Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро — Сийярто
0
81
11:20 22.01.2024
Два пассажира разбившегося в Афганистане самолета, по предварительным данным, погибли
0
102
11:05 22.01.2024
Советники США представлены во всех ключевых госведомствах Украины — Нарышкин
0
126
11:00 22.01.2024
Проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ внесен в Думу
0
137
10:20 22.01.2024
Статистика отмечает рост числа россиян с диагнозом "ожирение"
0
189
10:05 22.01.2024
Турция потребовала, чтобы западные разведки информировали об операциях на ее территории
0
211
10:00 22.01.2024
У трети б/у автомобилей "скручивают" километраж - исследование
0
201
09:32 22.01.2024
Мужчина на Алтае задержан за попытку теракта на объекте Минобороны РФ
0
218
09:20 22.01.2024
Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда — ЕК
0
219
09:05 22.01.2024
Десантис заявил о поддержке Трампа в предвыборной гонке в США
0
258

Возврат к списку