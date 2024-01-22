ЕС работает над планом военной помощи Киеву в 20 млрд евро — WSJ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить киевским властям военную поддержку более чем на 20 млрд евро. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении проект документа.

«Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период либо позволит Украине добиться решающего прогресса либо серьезно подорвет ее [Украины] способность к сопротивлению», — приводит издание выдержку из документа.

Новое предложение предполагает создание фонда, который задействует 6,5 млрд евро из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, помимо этого, с 2024 по 2027 год в него будет зачисляться по 5 млрд евро. Новый фонд будет компенсировать странам ЕС их затраты на предоставление военной помощи киевским властям в том числе на закупки боеприпасов, беспилотников и средства противовоздушной обороны. Оставшаяся часть средств из фонда будет покрывать расходы на программы боевой подготовки для украинских войск. Инициатива предусматривает компенсацию до 7,5 млрд евро для стран ЕС в этом году.

Обсуждение нового плана помощи Украине, указывает издание, начнется в ближайшие дни, и, вероятно, станет одной из тем дискуссий на саммите ЕС 1 февраля. Вместе с тем, указывает издание, для принятия решения по новому плану потребуется несколько недель. Главным препятствием для реализации плана, отмечает газета, станет необходимость его единогласного одобрения всеми странами Евросоюза.