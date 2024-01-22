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Проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ внесен в Думу

11:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В частности, к ним предлагается отнести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

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