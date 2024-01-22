Советники США представлены во всех ключевых госведомствах Украины — Нарышкин
11:05 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США уверенно усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона, американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.
«Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что, по поступающим в СВР данным, руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии „политических агентов“ для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей», — говорится в сообщении пресс-бюро.
Новости
- 12:00 22.01.2024
- Спецпредставитель США по Украине рассказала о выгоде Вашингтона от поддержки Киева
- 11:32 22.01.2024
- Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро — Сийярто
- 11:20 22.01.2024
- Два пассажира разбившегося в Афганистане самолета, по предварительным данным, погибли
- 11:00 22.01.2024
- Проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ внесен в Думу
- 10:32 22.01.2024
- ЕС работает над планом военной помощи Киеву в 20 млрд евро — WSJ
- 10:20 22.01.2024
- Статистика отмечает рост числа россиян с диагнозом "ожирение"
- 10:05 22.01.2024
- Турция потребовала, чтобы западные разведки информировали об операциях на ее территории
- 10:00 22.01.2024
- У трети б/у автомобилей "скручивают" километраж - исследование
- 09:32 22.01.2024
- Мужчина на Алтае задержан за попытку теракта на объекте Минобороны РФ
- 09:20 22.01.2024
- Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда — ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать