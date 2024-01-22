11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США уверенно усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона, американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.

«Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что, по поступающим в СВР данным, руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии „политических агентов“ для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей», — говорится в сообщении пресс-бюро.