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Два пассажира разбившегося в Афганистане самолета, по предварительным данным, погибли

11:20 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оба пассажира частного самолета Falcon, разбившегося в минувшую субботу в горах Афганистана, по предварительным данным, погибли. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По предварительным данным с места, оба пассажира, семейная пара, погибли», — сказал собеседник агентства.

Во время полета женщина находилась на аппарате ИВЛ, супруг сопровождал ее. За состоянием пациентки следили два медика. Они, как и пилоты, выжили.

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