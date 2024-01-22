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Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро — Сийярто

11:32 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи из Европейского фонда мира в течение нескольких лет на сумму 5 млрд евро и ожидает по этому вопросу жестких дебатов на встрече в Брюсселе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на совещание со своими коллегами из стран Евросоюза в столицу Бельгии.

«В этом году Совет министров иностранных дел ЕС собирается впервые. На повестке дня, конечно же, два серьезных вызова безопасности, которые угрожают нашему континенту: война на Украине и конфликт на Ближнем Востоке. Будут жесткие дебаты, потому что в Брюсселе, к сожалению, партия войны по-прежнему предлагает нам взять на себя обязательства по поставкам оружия Украине на долгие годы вперед — пока на 5 млрд (!) евро», — написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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