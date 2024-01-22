Спецпредставитель США по Украине рассказала о выгоде Вашингтона от поддержки Киева

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер признала, что США извлекают выгоду от оказания помощи Киеву. Об этом она написала в колонке для издания Hill.

По словам Притцкер, речь идет о «модернизации оборонно-промышленной базы» США, которая, как ожидается, сделает Вашингтон «более готовым ко всему, что будет происходить дальше». «Помощь США в сфере безопасности обеспечивает американскую военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места в Америке», — делится своим видением ситуации спецпредставитель.

При этом Притцкер подчеркивает, что «большую часть бремени несут на себе американские союзники и партнеры». «В совокупности они предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США», — пишет она.