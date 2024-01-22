0
0
0
НОВОСТИ

На Украине введут множественное гражданство для всех, кроме граждан РФ

12:05 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внесет сегодня в Верховную раду законопроект, который введет в стране институт множественного гражданства. Украинский паспорт смогут получить в разных странах мира, за исключением РФ.

«Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который даст возможность принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, это позволит предоставить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», за исключением граждан РФ.

Законопроект, в частности, позволит получить украинское гражданство иностранным добровольцам, которые воюют в Вооруженных силах Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 22.01.2024
Спецпредставитель США по Украине рассказала о выгоде Вашингтона от поддержки Киева
0
16
11:32 22.01.2024
Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро — Сийярто
0
91
11:20 22.01.2024
Два пассажира разбившегося в Афганистане самолета, по предварительным данным, погибли
0
115
11:05 22.01.2024
Советники США представлены во всех ключевых госведомствах Украины — Нарышкин
0
136
11:00 22.01.2024
Проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ внесен в Думу
0
147
10:32 22.01.2024
ЕС работает над планом военной помощи Киеву в 20 млрд евро — WSJ
0
195
10:20 22.01.2024
Статистика отмечает рост числа россиян с диагнозом "ожирение"
0
196
10:05 22.01.2024
Турция потребовала, чтобы западные разведки информировали об операциях на ее территории
0
218
10:00 22.01.2024
У трети б/у автомобилей "скручивают" километраж - исследование
0
205
09:32 22.01.2024
Мужчина на Алтае задержан за попытку теракта на объекте Минобороны РФ
0
223

Возврат к списку