На Украине введут множественное гражданство для всех, кроме граждан РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внесет сегодня в Верховную раду законопроект, который введет в стране институт множественного гражданства. Украинский паспорт смогут получить в разных странах мира, за исключением РФ.

«Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который даст возможность принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, это позволит предоставить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», за исключением граждан РФ.

Законопроект, в частности, позволит получить украинское гражданство иностранным добровольцам, которые воюют в Вооруженных силах Украины.