На Украине введут множественное гражданство для всех, кроме граждан РФ
12:05 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внесет сегодня в Верховную раду законопроект, который введет в стране институт множественного гражданства. Украинский паспорт смогут получить в разных странах мира, за исключением РФ.
«Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который даст возможность принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, это позволит предоставить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», за исключением граждан РФ.
Законопроект, в частности, позволит получить украинское гражданство иностранным добровольцам, которые воюют в Вооруженных силах Украины.
НОВОСТИ
- 12:00 22.01.2024
- Спецпредставитель США по Украине рассказала о выгоде Вашингтона от поддержки Киева
- 11:32 22.01.2024
- Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро — Сийярто
- 11:20 22.01.2024
- Два пассажира разбившегося в Афганистане самолета, по предварительным данным, погибли
- 11:05 22.01.2024
- Советники США представлены во всех ключевых госведомствах Украины — Нарышкин
- 11:00 22.01.2024
- Проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ внесен в Думу
- 10:32 22.01.2024
- ЕС работает над планом военной помощи Киеву в 20 млрд евро — WSJ
- 10:20 22.01.2024
- Статистика отмечает рост числа россиян с диагнозом "ожирение"
- 10:05 22.01.2024
- Турция потребовала, чтобы западные разведки информировали об операциях на ее территории
- 10:00 22.01.2024
- У трети б/у автомобилей "скручивают" километраж - исследование
- 09:32 22.01.2024
- Мужчина на Алтае задержан за попытку теракта на объекте Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать