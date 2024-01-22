0
0
158
НОВОСТИ

Кузнецова сообщила об обращении в ООН из-за вовлечения украинских детей в криминал в ЕС

12:20 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева обратилась в комитет ООН по правам ребенка в связи с вовлечением украинских детей в криминальные группы в Евросоюзе, соответствующие обращения поступают в российские консульства от украинских семей. Об этом сообщила сопредседатель парламентской комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, в странах Евросоюза из двух миллионов украинских детей только 43% посещают школы. Она отметила, что многие не могут этого делать из-за «незнания языка, несоответствия образовательных программ, отсутствия государственных решений Евросоюза».

«Эти дети нередко подпадают под влияние антисоциальных групп криминальной направленности, занимаются уличной проституцией или же становятся жертвами социальных служб. При этом некоторые украинские семьи, не найдя поддержки в своих профильных структурах, обращаются в российские консульства за помощью. Обращаемся в комитет ООН по правам ребенка и просим обратить внимание на данные факты, дать правовую, моральную оценку действиям Евросоюза», — сказала Кузнецова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 22.01.2024
Очередь в детские сады в РФ практически ликвидирована — Минпросвещения
0
26
13:20 22.01.2024
Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул
0
60
13:05 22.01.2024
МВД РФ с начала СВО зарегистрировало 220 поджогов военкоматов и 184 диверсии на желдороге
0
82
13:00 22.01.2024
Киев продолжает демонстрировать свое звериное лицо, заявил Песков об ударах по Донецку
0
106
12:32 22.01.2024
Цена газа в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м
0
154
12:05 22.01.2024
На Украине введут множественное гражданство для всех, кроме граждан РФ
0
183
12:00 22.01.2024
Спецпредставитель США по Украине рассказала о выгоде Вашингтона от поддержки Киева
0
180
11:32 22.01.2024
Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро — Сийярто
0
213
11:20 22.01.2024
Два пассажира разбившегося в Афганистане самолета, по предварительным данным, погибли
0
225
11:05 22.01.2024
Советники США представлены во всех ключевых госведомствах Украины — Нарышкин
0
236

Возврат к списку