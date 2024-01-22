Кузнецова сообщила об обращении в ООН из-за вовлечения украинских детей в криминал в ЕС

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева обратилась в комитет ООН по правам ребенка в связи с вовлечением украинских детей в криминальные группы в Евросоюзе, соответствующие обращения поступают в российские консульства от украинских семей. Об этом сообщила сопредседатель парламентской комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, в странах Евросоюза из двух миллионов украинских детей только 43% посещают школы. Она отметила, что многие не могут этого делать из-за «незнания языка, несоответствия образовательных программ, отсутствия государственных решений Евросоюза».

«Эти дети нередко подпадают под влияние антисоциальных групп криминальной направленности, занимаются уличной проституцией или же становятся жертвами социальных служб. При этом некоторые украинские семьи, не найдя поддержки в своих профильных структурах, обращаются в российские консульства за помощью. Обращаемся в комитет ООН по правам ребенка и просим обратить внимание на данные факты, дать правовую, моральную оценку действиям Евросоюза», — сказала Кузнецова.