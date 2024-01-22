Цена газа в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м
12:32 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 июля 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет около 6%.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $299,7 за 1 тыс. куб. м, или 26,6 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
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