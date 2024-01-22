Киев продолжает демонстрировать свое звериное лицо, заявил Песков об ударах по Донецку

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по мирным людям, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о событиях в Донецке.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, наносят удары по людям, по гражданскому населению», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «министерство обороны [РФ], средства ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС), другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак».