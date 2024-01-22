0
0
87
НОВОСТИ

Киев продолжает демонстрировать свое звериное лицо, заявил Песков об ударах по Донецку

13:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по мирным людям, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о событиях в Донецке.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, наносят удары по людям, по гражданскому населению», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «министерство обороны [РФ], средства ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС), другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 22.01.2024
Очередь в детские сады в РФ практически ликвидирована — Минпросвещения
0
26
13:20 22.01.2024
Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул
0
60
13:05 22.01.2024
МВД РФ с начала СВО зарегистрировало 220 поджогов военкоматов и 184 диверсии на желдороге
0
82
12:32 22.01.2024
Цена газа в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м
0
154
12:20 22.01.2024
Кузнецова сообщила об обращении в ООН из-за вовлечения украинских детей в криминал в ЕС
0
170
12:05 22.01.2024
На Украине введут множественное гражданство для всех, кроме граждан РФ
0
183
12:00 22.01.2024
Спецпредставитель США по Украине рассказала о выгоде Вашингтона от поддержки Киева
0
180
11:32 22.01.2024
Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро — Сийярто
0
213
11:20 22.01.2024
Два пассажира разбившегося в Афганистане самолета, по предварительным данным, погибли
0
225
11:05 22.01.2024
Советники США представлены во всех ключевых госведомствах Украины — Нарышкин
0
236

Возврат к списку