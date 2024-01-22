Киев продолжает демонстрировать свое звериное лицо, заявил Песков об ударах по Донецку
13:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по мирным людям, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о событиях в Донецке.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, наносят удары по людям, по гражданскому населению», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «министерство обороны [РФ], средства ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС), другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак».
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