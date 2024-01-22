МВД РФ с начала СВО зарегистрировало 220 поджогов военкоматов и 184 диверсии на желдороге

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители с начала специальной военной операции зарегистрировали 220 фактов нападений и поджогов военкоматов и других объектов власти, а также 184 случая диверсий на железной дороге. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

«С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанные с нападениями, поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты, 220 лиц установлено, 15 из их несовершеннолетние», — сказал он на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Кроме того, как отметил Колесник, зарегистрировано 184 диверсии на железной дороге, 141 человек, в том числе 59 подростков, совершили данные деяния. «В группе риска находятся дети из семей с низким материальным достатком, не имеющих моральных устоев, готовые ради получения дополнительного заработка совершить любые действия, несмотря на их общественную опасность», — подчеркнул он.