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Очередь в детские сады в РФ практически ликвидирована — Минпросвещения

13:32 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь в детские сады в России почти ликвидирована, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на презентации Года семьи в рамках форума «Родные-любимые».

«Мы практически ликвидировали очередь в детские сады. У нас замечательные детские сады», — сказал он на площадке лектория «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия».

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