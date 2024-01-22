Очередь в детские сады в РФ практически ликвидирована — Минпросвещения

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь в детские сады в России почти ликвидирована, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на презентации Года семьи в рамках форума «Родные-любимые».

«Мы практически ликвидировали очередь в детские сады. У нас замечательные детские сады», — сказал он на площадке лектория «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия».