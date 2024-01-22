У РФ нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине — Песков
14:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы, соответствующих контактов не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо, никаких контактов на этот счет не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
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