0
0
135
НОВОСТИ

У РФ нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине — Песков

14:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы, соответствующих контактов не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо, никаких контактов на этот счет не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 22.01.2024
Сумма взысканных приставами в 2023 году алиментов выросла на 20 млрд руб. — Чуйченко
0
36
14:58 22.01.2024
Россияне стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов
0
23
14:32 22.01.2024
Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ
0
117
14:30 22.01.2024
Тень на плетень: кто хочет скомпрометировать генерала Суровикина
0
100
14:12 22.01.2024
Почти 60% итальянцев не поддерживают направление оружия на Украину — опрос
0
129
13:32 22.01.2024
Очередь в детские сады в РФ практически ликвидирована — Минпросвещения
0
157
13:20 22.01.2024
Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул
0
291
13:05 22.01.2024
МВД РФ с начала СВО зарегистрировало 220 поджогов военкоматов и 184 диверсии на желдороге
0
217
13:00 22.01.2024
Киев продолжает демонстрировать свое звериное лицо, заявил Песков об ударах по Донецку
0
223
12:32 22.01.2024
Цена газа в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м
0
251

Возврат к списку