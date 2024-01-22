Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ
14:32 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации», поскольку этой идентичности якобы угрожает опасность.
«Сегодня мною подписан указ „Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации“, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Он назвал это „возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего“.
Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, кабинету министров «поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях — на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации».
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