Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации», поскольку этой идентичности якобы угрожает опасность.

«Сегодня мною подписан указ „Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации“, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Он назвал это „возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего“.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, кабинету министров «поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях — на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации».