0
0
97
НОВОСТИ

Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ

14:32 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации», поскольку этой идентичности якобы угрожает опасность.

«Сегодня мною подписан указ „Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации“, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Он назвал это „возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего“.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, кабинету министров «поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях — на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 22.01.2024
Сумма взысканных приставами в 2023 году алиментов выросла на 20 млрд руб. — Чуйченко
0
17
14:58 22.01.2024
Россияне стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов
0
6
14:30 22.01.2024
Тень на плетень: кто хочет скомпрометировать генерала Суровикина
0
87
14:12 22.01.2024
Почти 60% итальянцев не поддерживают направление оружия на Украину — опрос
0
120
14:00 22.01.2024
У РФ нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине — Песков
0
138
13:32 22.01.2024
Очередь в детские сады в РФ практически ликвидирована — Минпросвещения
0
150
13:20 22.01.2024
Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул
0
282
13:05 22.01.2024
МВД РФ с начала СВО зарегистрировало 220 поджогов военкоматов и 184 диверсии на желдороге
0
211
13:00 22.01.2024
Киев продолжает демонстрировать свое звериное лицо, заявил Песков об ударах по Донецку
0
216
12:32 22.01.2024
Цена газа в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м
0
246

Возврат к списку