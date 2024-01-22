Тень на плетень: кто хочет скомпрометировать генерала Суровикина
14:30 22.01.2024
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"Линия Суровикина" помогла
российским военнослужащим
переломить ситуацию в зоне СВО
в пользу РФ.
Фото из Telegram-канала
«Настоящий Гладков»
Чего только не сочиняют: что, мол, генерал впал немилость и его уволили из Вооруженных сил. Источник – «одна бабка сказала». Шельмуют не только самого генерала, но и его семью, в частности супругу Анну Суровикину. Она, кстати, под персональными санкциями США.
А что на самом деле? Генерал Суровикин находится на службе в Вооруженных силах и сейчас по решению руководства в составе миссии Минобороны выполняет задачи в Алжире. Комментируя его появление в Африке, эксперты отмечали, что это свидетельствует о доверии к Суровикину со стороны руководства страны и Минобороны. Командировка в Алжир может быть связана с новой работой «в восточном направлении».
Как отмечают не только российские, но и зарубежные СМИ, генерал Суровикин, безусловно, талантливый полководец. Выстроенная им единая система глубоко эшелонированной обороны, получившая название — «линия Суровикина», сыграла решающую роль в переломе ситуации в зоне проведения СВО в пользу России. Она оказалась настолько успешной, что теперь нечто подобное пытается создать противник. Вооруженные силы Украины (ВСУ), стремясь сдержать российское наступление, возводят свою «линию Суровикина», подобную той, что Россия использовала для отражения украинского наступления. Об этом, писала и «Независимая газета», и сообщает британская газета The Telegraph. Издание отмечает, что новые оборонные укрепления Украины напоминают «линию Суровикина» — трехуровневую систему траншей, танковых ловушек и опорных пунктов, которую Россия успешно использовала против ВСУ.
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