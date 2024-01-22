Сумма взысканных приставами в 2023 году алиментов выросла на 20 млрд руб. — Чуйченко
15:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем взысканных приставами алиментов в России в 2023 году вырос на 20 млрд рублей, или на 40%. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в ходе презентации Года семьи на Всероссийском семейном форуме «Родные — любимые» на ВДНХ.
Он отметил позитивные итоги работы подведомственной Минюсту Федеральной службы судебных приставов по взысканию алиментов в пользу детей. «Если в 2022 году федеральная служба за год произвела взыскание 48 млрд рублей, то по итогам 2023 года уже можно говорить о 68 млрд рублей, то есть почти на 19-20 млрд рублей больше», — сказал Чуйченко.
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