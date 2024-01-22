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Токаев заявил об угрозе деструктивной идеологии, распространяемой в республике

15:32 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД предупредил об опасности, распространяемой в республике «деструктивной идеологии», а также правового нигилизма.

«Большую угрозу [в Казахстане] представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями. В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям. Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы», — сказал Токаев, призвав госорганы и общество противодействовать «правовому нигилизму», который «тормозит развитие страны».

В начале января Токаев в интервью газете «Егемен Казахстан» («Суверенный Казахстан») рассказал, что в Казахстане борьба с насилием затруднена, так как в казахстанском обществе, с одной стороны, требуют ужесточения наказания за насилие, а с другой — «восхищаются „романтикой“ криминального мира, возводят в кумиры героев кинокартин, попирающих законы, или даже реальных преступников».

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