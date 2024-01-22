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Россияне стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов

14:58 22.01.2024

Россияне повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов, подсчитали в Сбере. В 2023 году по сравнению с предшествующим годом количество реструктурированных розничных займов в банке сократилось на 36%. При этом средний чек реструктуризаций незначительно вырос (+3%) и составил 435 тыс. руб. (в 2022 году – 421 тыс. руб.).

Чаще всего заемщики обращались за реструктуризацией потребительских кредитов. Их доля в общем количестве реструктуризаций в 2023 году составила 85%. Доля кредитных карт и ипотеки составила 8% и 7% соответственно.

«В 2023 году мы реструктурировали 138 тыс. кредитов на 60 млрд руб. – это без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих, – сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – По сравнению с 2022 годом это на 36% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34% меньше по их сумме. Основная часть операций происходит в СберБанк Онлайн: 87% заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 76% – там же подписываются. И 30% онлайн-реструктуризаций мы проводим за 7 минут».

Кроме того, Сбер первым на рынке стал комплексно урегулировать задолженность. Такая программа помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты, болезни. В этом случае можно получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. Количество сделок с комплексным урегулированием превысило 6 тыс., а их общая сумма достигла 2,9 млрд руб.

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