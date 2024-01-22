Россияне стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов
14:58 22.01.2024
Россияне повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов, подсчитали в Сбере. В 2023 году по сравнению с предшествующим годом количество реструктурированных розничных займов в банке сократилось на 36%. При этом средний чек реструктуризаций незначительно вырос (+3%) и составил 435 тыс. руб. (в 2022 году – 421 тыс. руб.).
Чаще всего заемщики обращались за реструктуризацией потребительских кредитов. Их доля в общем количестве реструктуризаций в 2023 году составила 85%. Доля кредитных карт и ипотеки составила 8% и 7% соответственно.
«В 2023 году мы реструктурировали 138 тыс. кредитов на 60 млрд руб. – это без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих, – сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – По сравнению с 2022 годом это на 36% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34% меньше по их сумме. Основная часть операций происходит в СберБанк Онлайн: 87% заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 76% – там же подписываются. И 30% онлайн-реструктуризаций мы проводим за 7 минут».
Кроме того, Сбер первым на рынке стал комплексно урегулировать задолженность. Такая программа помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты, болезни. В этом случае можно получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. Количество сделок с комплексным урегулированием превысило 6 тыс., а их общая сумма достигла 2,9 млрд руб.
НОВОСТИ
- 15:00 22.01.2024
- Сумма взысканных приставами в 2023 году алиментов выросла на 20 млрд руб. — Чуйченко
- 14:32 22.01.2024
- Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ
- 14:30 22.01.2024
- Тень на плетень: кто хочет скомпрометировать генерала Суровикина
- 14:12 22.01.2024
- Почти 60% итальянцев не поддерживают направление оружия на Украину — опрос
- 14:00 22.01.2024
- У РФ нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине — Песков
- 13:32 22.01.2024
- Очередь в детские сады в РФ практически ликвидирована — Минпросвещения
- 13:20 22.01.2024
- Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул
- 13:05 22.01.2024
- МВД РФ с начала СВО зарегистрировало 220 поджогов военкоматов и 184 диверсии на желдороге
- 13:00 22.01.2024
- Киев продолжает демонстрировать свое звериное лицо, заявил Песков об ударах по Донецку
- 12:32 22.01.2024
- Цена газа в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать