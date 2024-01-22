Около 2,5 тыс. детей в РФ ежегодно получают статус инвалидности

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2,5 тыс. детей ежегодно в России первично получают статус инвалидности и нуждаются в реабилитации. Об этом сообщил глава департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Дмитрий Лигомина на парламентских слушаниях комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: «Социокультурная интеграция детей с нарушениями слуха».

«У нас ежегодно порядка 2,5 тыс. детей первично получают статус инвалидности и нуждаются в тех или иных видах реабилитации», — сказал он.