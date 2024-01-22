ЕС накопил более 7 млрд евро долга перед членами, поставившими оружие Киеву

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз накопил долг по компенсациям для стран — членов сообщества, поставлявших вооружения Украине, в размере 7,16 млрд евро. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на документ Службы внешних связей сообщества.

По ее версии, зависимость Украины от западного оружия становится все более острой. Брюссель завершает работу над созданием фонда помощи Украине — специального инструмента, предназначенного для обеспечения этой страны оружием и обучения ее солдат. Речь идет о выделении 5 млрд евро в год.

Отмечается, что инициатива также установит ставки по компенсации для членов сообщества за поставляемые на Украину материалы. В документе, на который ссылается газета, устанавливаются рамки для запуска фонда и говорится, что эти возмещения должны осуществляться на более строгих условиях. Задержки с компенсациями могут затруднить поставки через эту систему, отметил дипломатический источник издания. «Неопределенность вокруг предсказуемого и структурированного предоставления военной помощи Украине будет иметь важные последствия», — уточняется в документе.