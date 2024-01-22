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НОВОСТИ

Украинка убила приютившего ее немца, не желая съезжать с его квартиры — Bild

17:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка Украины предстала в Германии перед судом за убийство немца, приютившего ее в феврале 2022 года. Об этом пишет газета Bild.

По ее данным, 54-летний специалист в области информационных технологий Юрген Ф. из Дахау (Бавария) и 52-летняя Елена К. познакомились около 15 лет назад на сайте знакомств. С 2013 года они поддерживали дружеские отношения. В феврале 2022 года немец принял у себя украинку после того, как она неожиданно приехала к нему в Дахау с вещами.

Юрген Ф. поставил условие, что разместит ее временно, однако женщина, несмотря на уговоры, отказывалась съезжать и оставалась у него на протяжении почти года, причем настаивала, чтобы мужчина зарегистрировал ее в своей квартире.

Конфликт обострился, когда гражданин ФРГ вступил в новые отношения. После очередного спора в феврале 2023 года украинка схватила 16-сантиметровый кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов, от которых он умер на месте.

Прокуратура выдвинула против Елены К. обвинение в убийстве. Дело рассматривается в окружном суде Мюнхена.

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