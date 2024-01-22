Венгрия не будет участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС — Сийярто
17:12 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не намерена участвовать в предоставлении Украине военной помощи на 5 млрд евро в год из специального фонда Евросоюза, но не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.
«Мы не готовы принимать участие в каком-либо процессе, который приведет к увеличению поставок оружия на Украину. Согласно предложению Еврокомиссии, Венгрия должна будет заплатить до 23 млрд форинтов (60 млн евро — прим. ТАСС) в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине. Очевидно, что Венгрия это не поддержит и не станет поставлять оружие Украине. В то же время мы не можем и не хотим препятствовать другим поставлять оружие на основании их собственных национальных решений», — сказал глава МИД, беседуя с венгерскими журналистами в перерыве совещания. Его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.
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