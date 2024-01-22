Польша будет поставлять Украине оружие в кредит

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет закупать оружие у Польши в кредит, сообщил по итогам встречи в Киеве с польским премьер-министром Дональдом Туском украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, польский заем станет новой формой сотрудничества двух стран.

«Мы ценим непреклонную поддержку и новый пакет военной помощи Украине со стороны Польши, а также новую форму сотрудничества, направленную на крупномасштабные закупки оружия для потребностей Украины, — польский заем для Украины», — написал Зеленский на своей странице в соцсети X.

Украинский президент также добавил, что обсудил с Туском возможности для будущего совместного производства вооружений.