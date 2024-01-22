0
0
1
НОВОСТИ

Число работников в простое сократилось в 2023 году на 75% - Голикова

18:00 22.01.2024 Источник: Интерфакс

Количество работников в России, находящихся в простое, за 2023 год сократилась на 75% - с 77 тысяч до 19 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Согласно ст. 72.2. Трудового Кодекса РФ, простоем признается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.

"Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% - с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Число граждан, работающих в режиме неполного времени за год снизилось более чем на 76% - с 71 тысячи до 17 тысяч человек", - сказала Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. Ее слова привели в аппарате вице-премьера в понедельник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 22.01.2024
Польша будет поставлять Украине оружие в кредит
0
87
17:12 22.01.2024
Венгрия не будет участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС — Сийярто
0
136
17:00 22.01.2024
Украинка убила приютившего ее немца, не желая съезжать с его квартиры — Bild
0
179
16:32 22.01.2024
Имран Хан заявил, что был отстранен от власти из-за независимой внешней политики Пакистана
0
162
16:12 22.01.2024
Около 2,5 тыс. детей в РФ ежегодно получают статус инвалидности
0
206
16:00 22.01.2024
ЕС накопил более 7 млрд евро долга перед членами, поставившими оружие Киеву
0
252
15:57 22.01.2024
Собянин: 16,3 тыс. жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации
0
195
15:32 22.01.2024
Токаев заявил об угрозе деструктивной идеологии, распространяемой в республике
0
249
15:12 22.01.2024
ПВО РФ сбили украинский Су-25 в Харьковской области
0
244
15:00 22.01.2024
Сумма взысканных приставами в 2023 году алиментов выросла на 20 млрд руб. — Чуйченко
0
239

Возврат к списку