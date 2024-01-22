Число работников в простое сократилось в 2023 году на 75% - Голикова
18:00 22.01.2024 Источник: Интерфакс
Количество работников в России, находящихся в простое, за 2023 год сократилась на 75% - с 77 тысяч до 19 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Согласно ст. 72.2. Трудового Кодекса РФ, простоем признается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.
"Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% - с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Число граждан, работающих в режиме неполного времени за год снизилось более чем на 76% - с 71 тысячи до 17 тысяч человек", - сказала Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. Ее слова привели в аппарате вице-премьера в понедельник.
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