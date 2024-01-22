На Украине воевали более 300 наемников из Франции, 130 уничтожены — источник

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации. Уничтожены около 130 из них, еще 50 по состоянию на январь оставались в зоне проведения спецоперации, сообщил ТАСС источник.

«С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады Сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви, остров Корсика), — отметил собеседник агентства. — В ходе боевых действий уничтожены около 130 человек, убыли с украинской территории — до 170 человек. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО ВС РФ находились 50 боевиков из Франции».