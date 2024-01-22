МИД Польши заявил об отказе от подачи иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
19:20 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Польши заявило, что отказывается от подачи иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе под Смоленском. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
«В письме о намерениях стороны заявили о готовности сотрудничать в подготовке межгосударственного иска против России для подачи в Европейский суд по правам человека „в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М в районе аэропорта Смоленск на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года. <…> В связи с ликвидацией по решению министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года подкомиссии по расследованию авиакатастрофы одна из сторон соглашения о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел предоставил прокурору Бену Эммерсону информацию о прекращении действия письма о намерениях и отказе от его реализации“, — отмечается в тексте.
НОВОСТИ
- 19:25 22.01.2024
- Госсекретарь США требовал от афганского президента Гани поддержать сделку США и запрещенного в РФ «Талибана»
- 18:40 22.01.2024
- На Украине воевали более 300 наемников из Франции, 130 уничтожены — источник
- 18:00 22.01.2024
- Число работников в простое сократилось в 2023 году на 75% - Голикова
- 17:32 22.01.2024
- Польша будет поставлять Украине оружие в кредит
- 17:12 22.01.2024
- Венгрия не будет участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС — Сийярто
- 17:00 22.01.2024
- Украинка убила приютившего ее немца, не желая съезжать с его квартиры — Bild
- 16:32 22.01.2024
- Имран Хан заявил, что был отстранен от власти из-за независимой внешней политики Пакистана
- 16:12 22.01.2024
- Около 2,5 тыс. детей в РФ ежегодно получают статус инвалидности
- 16:00 22.01.2024
- ЕС накопил более 7 млрд евро долга перед членами, поставившими оружие Киеву
- 15:57 22.01.2024
- Собянин: 16,3 тыс. жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать