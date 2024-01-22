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МИД Польши заявил об отказе от подачи иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

19:20 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Польши заявило, что отказывается от подачи иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе под Смоленском. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«В письме о намерениях стороны заявили о готовности сотрудничать в подготовке межгосударственного иска против России для подачи в Европейский суд по правам человека „в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М в районе аэропорта Смоленск на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года. <…> В связи с ликвидацией по решению министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года подкомиссии по расследованию авиакатастрофы одна из сторон соглашения о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел предоставил прокурору Бену Эммерсону информацию о прекращении действия письма о намерениях и отказе от его реализации“, — отмечается в тексте.

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