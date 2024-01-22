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В Клайпеду зашли 4 корабля группы постоянной готовности ВМС НАТО

20:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре корабля из состава группы постоянной готовности ВМС НАТО зашли в Клайпедский государственный морской порт Литвы. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

«Визит кораблей стран — членов НАТО, входящих в важную боевую единицу Североатлантического альянса, подчеркивает прочность связей Литвы с НАТО и признание нашего важного места в альянсе», — говорится в сообщении.

В литовский порт зашли фрегаты Испании Almirante Juan De Borbon и Италии Luigi Rizzo, а также корабли логистического обеспечения Cantabria (Испания) и Bonn (Германия).

Группа ВМС постоянной готовности сформирована из делегируемых в нее кораблей стран — членов НАТО. Они выполняют текущие задачи командования, а также могут быть задействованы в кризисных ситуациях.

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