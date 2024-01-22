Правительство Украины предложило на 50 лет запретить транспортное сообщение с РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское правительство в своем распоряжении предложило запретить любой вид транспортного сообщения между Россией и Украиной на 50 лет.

«Одобрить и внести в десятидневный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), соответствующих принципам их применения, установленным законом Украины „о санкциях“, в транспортный сектор Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте правительства.

Распоряжение касается всех видов транспорта: воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного. Запрет распространяется не только на пересечение границ Украины со стороны России, но и прибытие и передвижение по стране любого транспорта зарегистрированного в РФ или принадлежащего российским физическим и юридическим лицам.