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Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге

22:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у туристов, прибывших из Китая. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу информирует о выявлении двух случаев оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая. Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика)», — говорится в сообщении.

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