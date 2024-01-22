Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у туристов, прибывших из Китая. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу информирует о выявлении двух случаев оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая. Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика)», — говорится в сообщении.