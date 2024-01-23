Израиль предложил на два месяца прекратить бои в Газе при освобождении заложников — Axios
09:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль через катарских и египетских посредников предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при условии освобождения всех заложников. Об этом сообщил интернет-портал Axios.
По словам его источников из числа израильских официальных лиц, речь идет о «многоэтапной сделке, предусматривающей освобождение всех заложников, удерживаемых в Газе».
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