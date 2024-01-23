В Киеве прогремели взрывы, сработала система ПВО

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве, заявили в столичной военной администрации.

«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

Также Киевская областная военная администрация сообщает о работе в регионе систем ПВО. В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.