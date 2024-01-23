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НОВОСТИ

Союзные силы сообщили о восьми ударах по позициям хуситов

09:20 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы союзников нанесли восемь ударов по позициям хуситов в Йемене, а основной целью стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ими ракет и воздушным наблюдением. Об этом говорится в совместном заявлении Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США.

«Сегодняшний удар был специально нацелен на подземный склад хуситов и места, связанные с ракетными возможностями хуситов и их воздушным наблюдением», — говорится в заявлении. Отмечается, что «цель этих высокоточных ударов — ограничить и нивелировать имеющиеся у хуситов возможности угрожать международной торговле и жизням ни в чем не повинных моряков, это ответ на целый ряд незаконных, опасных и дестабилизирующих ситуацию действий, осуществленных хуситами с момента ударов, нанесенных коалицией 11 января, в том числе речь идет о применении [хуситами] баллистической ракеты и БПЛА при нападении на американские торговые суда».

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