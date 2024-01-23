Министр обороны Германии призвал готовиться к возможному военному конфликту с Россией
09:32 23.01.2024 Источник: Газета.Ru
Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал свою страну осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.
Писториус отметил, что Германия должна вооружиться на случай конфликта и уже работает в этом направлении вместе со своими союзниками в НАТО. Министр также высказал идею формирования немецкой бригады в Прибалтике, которая к 2027 году станет полностью боеспособной.
Ранее из-за сильной нехватки кадров в немецком бундесвере обсуждали возможность привлечения на службу солдат без гражданства Германии, а также женщин. Газета.Ru
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