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НОВОСТИ

Министр обороны Германии призвал готовиться к возможному военному конфликту с Россией

09:32 23.01.2024 Источник: Газета.Ru

Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал свою страну осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.

Писториус отметил, что Германия должна вооружиться на случай конфликта и уже работает в этом направлении вместе со своими союзниками в НАТО. Министр также высказал идею формирования немецкой бригады в Прибалтике, которая к 2027 году станет полностью боеспособной.

Ранее из-за сильной нехватки кадров в немецком бундесвере обсуждали возможность привлечения на службу солдат без гражданства Германии, а также женщин.  Газета.Ru

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