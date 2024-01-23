Война с Ливаном не будет для Израиля «пикником» - глава МИД

10:00 Источник: РБК

Война с Ливаном не будет для Израиля «пикником», сказал РБК глава ливанского МИДа Абдалла Бу Хабиб.

Так он ответил на слова начальника Генштаба Израиля генерал-лейтенанта Герци Халеви о том, что вероятность войны на северном фронте возрастает.

«Мы не приветствуем такого рода риторику. Они делают подобные заявления с самого начала войны, но, надеюсь, они осознают, что война с Ливаном не будет для них «пикником», — заявил Бу Хабиб на полях заседаний Совбеза ООН в Нью-Йорке.