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Трамп заявил, что дважды сдал тест на умственные способности

10:05 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что дважды прошел тест на умственные способности, так как считает, что президентом США должен стать умный человек.

«Я прошел два [когнитивных теста] <…>, я справился с этим. Я бы сказал, что я призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я считаю это хорошей идеей. Было бы здорово, если президентом стал умный человек», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее претендент на пост президента США от Республиканской партии Никки Хейли также выступила за проведение обязательных тестов на уровень умственных способностей для возрастных политиков, претендующих на высшие государственные должности.

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