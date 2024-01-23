В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместная штабная тренировка Вооруженных сил стартовала в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

«С 23 по 26 января на стационарных пунктах управления Вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь проводится совместная штабная тренировка Вооруженных сил», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения войск в соответствии с учебной обстановкой, разработанной «с учетом прогноза развития ситуации на европейском континенте, а также опыта применения военной силы в современных условиях».