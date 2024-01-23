Курс доллара на Московской бирже снизился до 87,73 руб., евро вырос до 95,85 руб.

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 7 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 87,73 руб.

Евро подорожал на 3,75 коп., до 95,85 руб.

В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 0,25 коп. и составил 12,193 руб.