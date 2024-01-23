Курс доллара на Московской бирже снизился до 87,73 руб., евро вырос до 95,85 руб.
10:32 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 7 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 87,73 руб.
Евро подорожал на 3,75 коп., до 95,85 руб.
В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 0,25 коп. и составил 12,193 руб.
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