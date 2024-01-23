ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ. С таким утверждением выступило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации <…>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.