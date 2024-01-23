Генпрокурор Техаса заявил, что Верховный суд способствует иностранному вторжению в США

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон считает, что Верховный суд принятием решения убрать ограждения на границе штата помогает президенту Джо Байдену осуществлять иностранное вторжение в США.

«Временное постановление Верховного суда позволяет Байдену продолжать свои незаконные усилия по содействию иностранному вторжению в Америку. Уничтожение пограничных барьеров в Техасе не поможет соблюдать закон или защитить американских граждан. Эта борьба еще не окончена. Я с нетерпением жду продолжения защиты суверенитета нашего государства», — написал Пакстон на своей странице в соцсети.

В понедельник телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора штата Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Ранее Национальная гвардия штата Техас заблокировала доступ сотрудникам федеральной пограничной службы к участку американо-мексиканской границы вдоль реки Рио-Гранде длиной примерно 2,5 мили (около 4 км).