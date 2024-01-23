В Курганской области волк загрыз женщину

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Курганской области от укуса волка погибла женщина. Три человека находятся в больнице. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков. Он уточнил, что волк зашёл в посёлок Курорт «Озеро Медвежье» минувшей ночью. Прежде чем его заметили и ликвидировали, зверь успел напасть на четырёх жителей. К сожалению, одну пострадавшую спасти не удалось, написал он в своём Telegram-канале.

Глава округа отметил, что это первый случай нападения волка на человека в населённом пункте. Ведутся профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других зверей на территории Курорта «Озеро Медвежье» или вблизи. Местность патрулируют правоохранительные органы. Говорит Москва