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В ЕС признали отсутствие новых крупных целей для введения антироссийских санкций — Politico

12:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз испытывает трудности с разработкой новых рестрикций против России, поскольку значимые цели для санкций закончились. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

«Самая большая проблема состоит в том, что все большие категории (товаров, услуг и т. п. — прим. ТАСС) уже находятся под санкциями, а те, что остались, недоступны, например атомная энергетика или сжиженный природный газ (СПГ)», — сказал изданию источник из дипкорпуса стран ЕС.

Газета считает, что сообщество все еще остается «денежной дойной коровой» для России, которая сохраняет статус крупного поставщика СПГ в регионе. В прошлом году ряд стран ЕС даже существенно нарастили поставки данного вида топлива из РФ. Кроме того, российская госкорпорация «Росатом» имеет ряд крупных контрактов на строительство и обслуживание атомных электростанций в Восточной Европе, страны которой выступают против введения ограничений в данной отрасли.

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