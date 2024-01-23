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НОВОСТИ

Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки

12:05 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белгородскую область атаковали более десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, также по населенным пунктам было выпущено порядка 18 снарядов. В результате действий ВСУ пострадал один мирный житель, повреждены четыре частных дома, ЛЭП, инфраструктурный объект связи и экскаватор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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