Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
12:05 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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