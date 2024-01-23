НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
12:32 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс подписал контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Об этом сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания документа.
«Мы только что заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стоимостью в $1,2 млрд», — сказал он.
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