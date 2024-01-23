Российские предприниматели получат премию Сбера «Любимый малый бизнес»
12:55 23.01.2024
Сбер пригласил предпринимателей принять участие в своей премии «Любимый малый бизнес». Регистрация участников стартовала 22 января и продлится до 25 февраля 2024 года. Подать заявку могут предприниматели малого бизнеса, которые до 1 июня 2023 года заключили договор с банком, действующий на дату проведения торжественной церемонии награждения победителей, которая состоится весной.
Премия вручается в семи номинациях: «Ресторанный бизнес», «Гостиничное дело», «Сфера красоты», «Розничная торговля», «Инновационный бизнес», «Производство» и «Молодой предприниматель». Победители получат бесплатное обслуживание расчетного счета в банке на пять лет, беспроцентный торговый эквайринг на 12 месяцев и другие предложения от Сбера и компаний-партнеров.
«Всех лауреатов ожидают выгодные предложения для эффективного ведения бизнеса: бесплатное расчетно-кассовое обслуживание на пять лет, бесплатный торговый эквайринг на год, 12 месяцев бесплатного доступа к подписке «Премиум» на «Деловой среде» и многое-многое другое, – рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Победителей мы пригласим в Москву на награждение. При этом в нашей премии не будет проигравших – все участники получат приятные бонусы. Я приглашаю представителей малого и микробизнеса России, которые работают в сферах общественного питания, гостиничного дела, красоты, ретейла, инноваций и производства, а также молодых предпринимателей принять участие в нашей премии и заявить о себе на всю страну».
Все участники, подавшие заявки, также получат призы: аккредитив за 1 рубль, 30 дней бесплатного доступа к подписке «Премиум» от «Деловой среды», годовую 15-процентную скидку на сервис «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» от СберРешений, скидку до 150 тыс. руб. на продукты и услуги от Сбер Бизнес Софт, 50-процентную скидку на первый месяц обслуживания для новых клиентов «Звук Бизнес», дисконт 1,5 тыс. руб. при покупке любого смарт-терминала «Эвотор» и 40-процентную скидку на покупку тарифа «Подписка Расширенная» Работы.ру.
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