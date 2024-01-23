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НОВОСТИ

Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков

13:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на террористический акт Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударивших по мирным жителям на донецком рынке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, нельзя», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, можно ли считать массированный удар российских ракет ответом на удар ВСУ по рынку в Донецке.

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам, и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима», — подчеркнул Песков.

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