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Роскосмос планирует постепенно монетизировать услуги, начиная с 2025 года — Борисов

13:05 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос надеется начать постепенную монетизацию космических услуг с 1 января 2025 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечить приток внешних денежных средств в индустрию, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева («Королевские чтения»).

«С 1 января 2025 года мы будем переходить на постепенную монетизацию услуг. Я не вижу другого пути, [кроме] как привлечь внебюджетные средства для реализации дорогостоящих проектов, связанных с созданием многоспутниковых группировок», — сказал Борисов.

По его словам, даже постепенная реализация таких мер может быть «болезненна», так как различные ведомства будут настаивать на бесплатном оказании услуг. Тем не менее, подчеркнул Борисов, в итоге должны будут платить все потребители.

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