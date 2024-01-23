Роскосмос планирует постепенно монетизировать услуги, начиная с 2025 года — Борисов
13:05 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос надеется начать постепенную монетизацию космических услуг с 1 января 2025 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечить приток внешних денежных средств в индустрию, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева («Королевские чтения»).
«С 1 января 2025 года мы будем переходить на постепенную монетизацию услуг. Я не вижу другого пути, [кроме] как привлечь внебюджетные средства для реализации дорогостоящих проектов, связанных с созданием многоспутниковых группировок», — сказал Борисов.
По его словам, даже постепенная реализация таких мер может быть «болезненна», так как различные ведомства будут настаивать на бесплатном оказании услуг. Тем не менее, подчеркнул Борисов, в итоге должны будут платить все потребители.
НОВОСТИ
- 13:32 23.01.2024
- Россия увеличила в 2023 году экспорт молочной продукции почти на треть — Минсельхоз
- 13:20 23.01.2024
- НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы со стороны России — Столтенберг
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:55 23.01.2024
- Российские предприниматели получат премию Сбера «Любимый малый бизнес»
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:20 23.01.2024
- Более 500 тыс. афганских иммигрантов с сентября вернулись на родину из Пакистана
- 12:15 23.01.2024
- Росстат считает инфляцию в ценах на говядину последние 30 лет
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 12:00 23.01.2024
- В ЕС признали отсутствие новых крупных целей для введения антироссийских санкций — Politico
- 11:32 23.01.2024
- В Курганской области волк загрыз женщину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать