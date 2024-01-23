НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы со стороны России — Столтенберг
13:20 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс не видит прямой или ожидаемой в скором времени угрозы своим странам-членам со стороны России. Об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.
«Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает», — сказал он.
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